Hettan tvingar stjärnhästen till nattresa

Hur transporterar man en travhäst i 95 mil när Sverige badar i sol och höga temperaturer? Den utmaningen ställs travtränaren Per Nordström inför när han ska starta stallets stjärnhäst Revelation i lördagens E3-final i Sundsvall. – Vi reser under natten för att undvika den värsta värmen, säger Nordström.

Drygt tio timmar beräknar han att det ska ta från gården i skånska Sjöbo till Bergsåkers travbana i Sundsvall och det märks att den dryga utflykten planerats noga.

– Vi startar resan klockan 19 under fredagskvällen och beräknar att vara framme runt klockan 05 på lördagsmorgonen. I en sådan hetta som råder just nu så gäller det att få till en bra en ventilation i transporten, men även att undvika den värsta värmen. Det är just därför vi åker nattetid, säger Per Nordström.

Stjärnhästen Revelation gör resan ensam i sin transport, något som öppnar upp möjligheten för en än behagligare resa.

– Eftersom han är ensam kan vi ta bort den mellanvägg som annars skiljer två hästar åt. Han har en vattenhink, tillgång till mat och kan stoppa ner huvudet och röra sig rätt så fritt på transporten.

Att just hästarna får i sig vätska är primärt, poängterar han.

– När hästar underpresterar sommartid så är det många gånger vätskebrist som är orsaken. Hästar är flyktdjur och kommer stresspåslaget så ligger det i deras natur att inte äta eller dricka.

För Revelations del gjorde han sin första längre resa för två veckor sedan. Då startade hästen i Örebro där kvalificeringsloppen genomfördes till lördagens finallopp för de bästa treåriga hästarna.

– Resan till Örebro gick jättebra, men visst övervägde jag noga om vi över huvud taget skulle sikta mot start i det här loppet när det är så lång resväg. Jag tycker dock att jag har en cool häst och gör bedömningen att han kommer klara av det.

Vid ankomsten till Sundsvall ska Revelation få ett par timmars hagvistelse innan resterande del av förberedelserna kommer tillbringas i ett svalt stall.

– Jag ser fram emot loppet och tror inte att vi gör den långa resan förgäves. Motstånd saknas inte i en så stor unghästfinal som E3 är, men min häst är så nära full form han kan vara, avslutar Per Nordström.