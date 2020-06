Topplistorna: Victor Leksell i dubbel topp

Victor Leksell toppar nu både album- och singellistan. Veteranerna Bob Dylan och Neil Young tar sig samtidigt in som nykomlingar på albumlistan.

Album:

1. (Ny) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (1) Yasin: ”98.01.11”

3. (Ny) Bob Dylan: ”Rough and rowdy ways”

4. (3) The Weeknd: ”After hours”

5. (4) Newkid: ”Mount Jhun”

6. (Ny) Neil Young: ”Homegrown”

7. (23) Ted Gärdestad: ”Ted”

8. (2) Mando Diao: ”I solnedgången”

9. (5) Einár: ”Welcome to Sweden”

10. (10) Harry Styles: ”Fine line”

11. (7) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

12. (6) Jireel: ”Sex känslor”

13. (8) Hov1: ”Vindar på Mars”

14. (19) Dua Lipa: ”Future nostalgia”

15. (13) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

16. (12) Dree Low: ”Flawless”

17. (11) Kygo: ”Golden hour”

18. (9) Lady Gaga: ”Chromatica”

19. (15) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

20. (20) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

Singlar:

1. (1) Victor Leksell: ”Svag”

2. (30) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (Laxed – siren beat)”

3. (2) Miss Li: ”Komplicerad”

4. (Ny) Victor Leksell: ”Bedövning”

5. (Ny) Victor Leksell: ”Ha dig igen”

6. (4) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

7. (3) The Weeknd: ”Blinding lights”

8. (5) Yasin: ”Young & heartless”

9. (6) Yasin: ”Hiphop n r'n'b”

10. (Ny) Victor Leksell: ”Om igen”

11. (7) Saint Jhn: ”Roses (Manbek remix)”

12. (10) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

13. (12) Newkid: ”Kanske var vi rätt bra ändå”

14. (8) Darin: ”En säng av rosor”

15. (Ny) Victor Leksell, Newkid & Jireel: ”Va min”

16. (41) Victor Leksell: ”Fantasi”

17. (63) Dree Low: ”Hela orten dansar”

18. (19) Jubël: ”Someone”

19. (55) Nea: ”Some say”

20. (9) The Weeknd: ”In your eyes”

Källa: GLF