Kryss efter rejäl målvaktstavla

Kif Örebro och Eskilstuna United spelade 3–3 i fotbollslagens damallsvenska premiär. Även om matchen svängde flera gånger om var det nog inte det mest anmärkningsvärda. Det lär i stället ha varit Eskilstunamålvakten Emelie Lundbergs ingripande när Örebro gjorde 1–0 i den 13:e matchminuten.

Hemmalaget Örebros lagkapten Frida Abrahamsson slog då en frispark, några meter inpå egen planhalva ute på vänsterkanten, hela vägen förbi Emelie Lundberg in i mål. Bollen gick förbi samtliga utespelare, studsade på målområdeslinjen och ställde Eskilstunakeepern som fick se den gå via ribban och in i mål.

Bortalaget kvitterade till 1–1 genom Loreta Kullashi i den 26:e minuten och andra halvlek blev sedan en riktig målkavalkad med fyra mål på 34 minuter. Premiären slutade 3–3 sedan Kif Örebro avslutat med ett självmål, för Eskilstunas räkning, i 82:a minuten.