Mobilbetalningar stoppas i Zimbabwe

Zimbabwe har satt stopp för all ekonomisk handel via mobiltelefoner. Dessutom stoppas all handel på landets aktiebörs.

En mycket stor del av alla ekonomiska transaktioner i Zimbabwe görs via mobiltelefoner. I ett försök att stävja den ekonomiska brottsligheten i landet har den möjligheten stängts av med omedelbar verkan.