Säsongen för klimatsmarta blommor är här

Fakta

När författaren Debra Prinzing släppte boken Slow Flowers år 2013 började rörelsen växa fram i USA.

I dag finns nätverk i Nordamerika, med lokala blomsterodlare som anslutit sig.

Tanken med slow flowers handlar om att odla hållbart och konsumera närodlat och i säsong, för att ta hänsyn till klimatet.

Rörelsen sammanfattas på hemsidan bland annat med följande ord:

"Slow Flowers connects consumers with the source of their flowers, putting a human face of the flower farmer and floral designer behind each bouquet or centerpiece. "

Källa: Slowflowers.com, debraprinzing.com och floraldaily.com