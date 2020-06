John Carlos uppmanar IOK att ändra regler

John Carlos som under OS 1968 gjorde Black Power-hälsningen under medaljceremonin leder nu en protest mot Internationella olympiska kommittén (IOK). Carlos tillsammans med flera andra amerikanska idrottare vill att IOK häver förbudet mot protester under olympiska spelen.

Under medaljceremonin på 200 meter under OS i Mexiko 1968 höjde John Carlos och Tommie Smith en knytnäve och gjorde Black Power-hälsningen. En handling som blivit en av de mest klassiska protesterna i olympiska spelens historia.