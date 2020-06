Sandvik sparar mer än väntat

Verkstadsbolaget Sandvik kommer att kunna spara 300 miljoner kronor mer till slutet av nästa år än vad bolaget tidigare väntat sig.

Prognosen var tidigare att genom flera besparingsåtgärder kunna spara 1,5 miljarder under 2020 och 0,9 miljarder under 2021. Nu skriver Sandvik i ett pressmeddelande att besparingarna under 2021 beräknas bli 1,2 miljarder i stället.

Åtgärderna leder också till kostnader – som tidigare bedömts till 1,4 miljarder kronor. Nu har prognosen ändrats och Sandvik uppskattar nu summan till 1,9 miljarder.

”Jag är nöjd med att våra besparingsinitiativ fortskrider bra och att vi ligger något över vår tidigare kommunicerade uppskattning kring våra långsiktiga besparingar” säger Sandviks vd Stefan Widing i ett pressmeddelande.

Aktiekursen vänder något uppåt efter beskedet.