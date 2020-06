Hjärnarpssångerska hittade sin stil som låtskrivare mitt i coronakrisen

I likhet med många andra musiker har Anna Jett från Hjärnarp fått ställa om i coronatider. Det egna låtskrivandet har tagit fart och nu släpper hon den första av fem nya, egna låtar.

Sångerskan, musikern och ljudteknikern Anna Jett som bor i Hjärnarp delar i normala fall sin tid mellan jobbet som sångerska i det Trelleborgsbaserade dansbandet Likes och andra uppdrag.

I likhet med många andra i branschen upplevde hon hur coronakrisen snabbt ledde till att inbokade jobb gick om intet och gav ett tufft ekonomiskt läge.

– Det har varit helt tomt sedan mars. Vi var uppbokade framför allt med dansbandet, men över en natt försvann det, säger Anna Jett.

Under sommaren och början av hösten släpper Anna Jett totalt fem låtar där hon själv skrivit musiken. På två av låtarna står hon också bakom texten, övriga tre har texter av Ida Winterhaven. Låtarna har spelats in under våren i en studio i Ystad och hänger ihop tematiskt, med olika aspekter på kärlek och förälskelse.

Den första låten ”Tills döden skiljer oss åt” är redan ut på på Youtube och Spotify berättar om en kärlekshistoria som tagit slut och är ganska mörk.

– Det är nu jag funnit mitt sätt att skriva på. Jag vill sjunga om sådant som jag har upplevt. Då känns det mest äkta och mest naturligt att sjunga på det jag sätt jag pratar, på skånska, säger Anna Jett som tidigare mest skrivit texter på engelska.

Anna heter egentligen Lingmark i efternamn, men kallar sig Anna Jett som artist efter sin idol Joan Jett.

– Framför allt att hon är en väldigt framgångsrik kvinna inom en musikbransch som är helt mansdominerad. Hon står på de stora scenerna och bara är den hon är. Jag vill hylla henne, jag har många kvinnliga förebilder, men hon är den största.