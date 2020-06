The Ark: Man får vara ödmjuk inför läget

2020 var året då The Ark skulle göra storslagen comeback. Men i coronapandemins fotspår ställdes allt in. – Man fick sig en tankeställare, att det som jag har vigt mitt liv åt kan ryckas ifrån mig på en millisekund, säger trummisen Sylvester Schlegel.

Tanken var att återföreningen skulle sammanfalla med 20-årsjubileet av The Arks debutalbum ”We are The Ark”. Men nu siktar medlemmarna i stället på att turnera tillsammans nästa år, vilket markerar 30-årsjubileet av bandets grundande samt 10-årsjubileet av deras sista turné.