Rekordfå öppna asylärenden

Antalet öppna asylärenden hos Migrationsverket är det lägsta på åtta år, rapporterar Sveriges Radio Ekot . Det beror delvis på att färre personer har sökt asyl i Sverige under den rådande pandemin.

– Det har gått ner, och speciellt på asylsidan där vi har sett en halvering, från ungefär 400 asylansökningar per vecka till 200, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, till radion.

Under maj månad har färre personer sökt asyl än under någon enskild månad under 2000-talet. Och då trycket har minskat på myndigheten har man även kunnat arbeta av ärenden på hög.

– När det gäller asyl så har vi gått ner från 33 000 öppna ärenden till 23 000. Så det har minskat väldigt kraftigt under den här perioden, säger Mikael Ribbenvik