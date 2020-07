City körde över och nollade mästarna

De är klara mästare. Men Liverpool hade inte en chans mot tvåan Manchester City. Nollade och fyra insläppta mål blev facit när Liverpool åkte på säsongens blott andra förlust

Matchen inleddes med att tabelltvåan Manchester City fick ära mästarna Liverpool med en så kallas ”Guard of honour”.

Vilket innebär att de lag som möter de klara mästarna i resterande omgångar av säsongen välkomnar dem ut på planen genom att ställa upp sig i två rader och applådera. För Liverpool betyder det historiska sju omgångar av hyllningar.

Något som verkar ha tänt revanschlusten hos Manchester City, som vunnit Premier League de två senaste åren, för det blev en rejäl överkörning i prestigemötet.

Hela 3–0 stod det på resultattavlan redan när man gick till pausvila.

I den 24:e minuten fick Manchester City en straff efter att Raheem Sterling dragits ner i straffområdet av Joe Gomez.

Straffen förvaltades väl av Kevin De Bruyne som säkert placerade in bollen i vänstra hörnet.

Strax därefter, i den 35:e minuten, var Sterling framme igen. Efter en snabb omställning av City fick Sterling in bollen mellan benen på just Gomez och in i mål.

– De har varit fantastiska hela säsongen och vi visste att vi skulle behöva vara bra i dag. VI fick en bra start och det var bra jobb från grabbarna, sade Sterling i Viaplays sändning.

I slutminuterna av den första halvleken utökade Phil Foden Manchester Citys ledning ytterligare när han chippade in 3–0 efter en fin passning av Kevin De Bruyne.

Och Citys dominans fortsatte i den andra halvleken.

I den 66:e matchminuten hittade Kevin De Bruyne fram till Raheem Sterling som drog på ett skott som efter att ha gått via Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain gick in i mål.

City nöjde sig inte där.

I den femte tilläggsminuten tog sig Riyad Mahrez, som byttes in i början av andra halvleken, fram och satte 5–0.

Men målet videogranskades och dömdes bort för hands och tabelltvåan fick nöja sig med 4–0 mot mästarna.

– Vi är besvikna efter säsongen men vi fick ett test i dag mot mästarna att kunna bevisa något. Jag tyckte vi presterade fantastiskt, konstaterade tvåmålsskytten Raheem Sterling.