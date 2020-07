Kommentar till artiklarna "Peter Danielsson vill se färjor tills en fast led finns" och "Fast förbindelse viktig för självbilden". HD 28/6.

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) driver förslaget om nya tunnlar för tåg och bilar mellan Helsingborg och Helsingör. En tunnel för bilar med motorvägsstandard och en dubbelspårig tunnel för persontåg.

Genom att få bort färjorna frigörs stora markområden vid färjeterminalen. På så sätt blir det enligt Peter Danielsson möjligt att bygga tusentals nya bostäder och kontor i ett väldigt attraktivt läge, nära vatten och mitt i stan. Peter Danielsson hoppas att det finnas kvar någon form av mindre färjor även efter att den fasta förbindelsen öppnat.

I samma nummer av Helsingborgs Dagblad säger Öresundsinstitutets vd Johan Wessman att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle vara bra för Helsingborgs självbild.

Frågan är vad Helsingborgs invånare vill. Förmodligen föredrar de flesta färjorna till Helsingör. Att åka tåg genom en tunnel är ingen upplevelse.

Varför driver kommunens främste företrädare detta jätteprojekt, som liksom försäljningen av Öresundskraft torde sakna all folklig förankring.

Helsingborgs självbild påverkas för oss helsingborgare sannolikt mer av den aktuella situationen med kriminalitet och brist på resurser inom den kommunala omsorgen än av en tunnelförbindelse med Helsingör. För besökare utifrån är färjetrafiken till Helsingör det absolut mest kända och positiva inslaget i stan. Hur upplevelsen att passera ner i en tunnel under Helsingborg och komma upp söder om Helsingör positivt skulle påverka självbilden av Helsingborg är svårt att förstå.

Varför inte i stället satsa på stadens unika läge. Tunnlar under Sundet medför ju bara att man slipper se staden, slipper uppleva Sundet och snabbt kommer ner till Köpenhamn utan att behöva ens se skymten av Helsingör.

Få helsingborgare torde i dag uppleva det som ett problem att ta sig till Köpenhamn. Det går att köra eller åka antingen via Helsingör med färjorna eller via Öresundsbron. Med en ny tunnel under Sundet mellan Helsingborg och Helsingör skulle det kanske gå 5 – 10 minuter snabbare att nå Köpenhamn.

Carl-Johan Jargenius