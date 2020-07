Blekingar och vissa smålänningar släpps in i Danmark – men inte skåningar

Sverige klassas fortfarande som ett karantänland och danska gränsen håller stängt för skåningar utan ett negativt covid-19-test. Däremot får blekingar och boende i Kronobergs län komma in i Danmark. Det meddelade danska utrikesministeriet på torsdagseftermiddagen.

Skåningar får tålmodigt vänta vidare på att danska gränsen ska öppnas. Danska utrikesministeriet meddelar att alla Sveriges län – förutom Västerbotten, Blekinge och Kronoberg – fortfarande har för hög smittspridning för att de boende ska få resa fritt in i Danmark.

För de kommande sju dagarna gäller alltså samma regler som förut: Skåningar som vill resa till Danmark måste uppvisa ett negativt covid-19-test som är högst 72 timmar gammalt. Eller ha särskilda skäl, till exempel arbete, studier eller partner eller barn som bor i landet.

En gång i veckan uppdaterar danska utrikesministeriet vilka länder i Europa som uppfyller kriterierna för covid-19-smitta. Under perioden 17 juni till 30 juni hade Skåne 23,6 coronasmittade per 100 000 invånare, enligt danska Statens Serum Institut. Blekinge hade under samma period 18,1 fall, Kronobergs län 12,2 fall och Västerbotten 22 fall.

Förutom Sverige är danska gränsen även stängd för medborgare i Portugal. Övriga länder i Europa har fritt inresetillstånd.