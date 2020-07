En person i Helsingborg som hade fått beslut om hemvård fick en av sina insatser indragna med motiveringen att den kunde genomföras på ett annat sätt. Men det blev fel, förklarar Eric Semb, verksamhetschef för hemvården.

