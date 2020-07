Beredskapsmuseet berett att ta emot besökare igen

Flera ton krigsutrustning har lyfts från lagret in till Kanonhallen och en utställning om civilt beredskap står klar. Museet har använt den ofrivilliga stängningen till att förbereda den försenade öppningen.

Museet är redo att ta emot besökare igen efter att ofrivilligt behövt bomma igen under coronavåren. I cafeterian står borden prydligt på avstånd från varandra, där finns egengjord handsprit och tre sommarjobbare via kommunen som bland annat ska se till att inte för många besökare åt gången kliver in i utställningslokalerna.