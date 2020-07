Coronan stöper om klassiska Proms

Coronapandemin har lamslagit stora delar av kulturvärlden. Men en 125-årig brittisk tradition tar smittan inte död på. Fast årets promenadkonserter i London blir allt annat än vad de vanligtvis är. – Det kommer inte att bli en Proms som vi känner igen. Men det är inte en anledning att ställa in konserterna, säger BBC Proms-chefen David Pickard.

Orkestrar i ”Mozartstorlek”, men inte i ”Mahlerstorlek”, massor av arkivmaterial, och så en avslutning utan publik i Royal Albert Hall.

Det är ramarna för årets BBC Proms, den årliga konsertserien av så kallade promenadkonserter i London, vars program officiellt släpps på fredagen.

I år mer preliminärt än någonsin.

– Ja, det kan man säga. Vi försöker kontinuerligt gissa oss fram hur det ska bli. Det finns en plan A och en plan B för de sista veckorna, säger David Pickard, chef för BBC Proms till The Times

Veckorna Pickard syftar på är de konserter som ska hållas inne i mäktiga Royal Albert Hall, med orkestrar, solister och många deltagare på scen. Att det redan är spikat att slutkonserterna för första gången på 125 år ska hållas utan publik underlättar.

– Det är ett stort ställe och vi har funderat på varje kvadratcentimeter där inne. Jag skulle kunna visa 25 olika planer som vi har gått igenom. En symfoni av Mozart klarar vi av, men inte en av Mahler (som komponerade för fler musiker), det är kompositörerna däremellan vi måste hitta, säger Pickard och låter ana att det blir mer barockmusik än vanligt.

Svenskt innehåll blir det också. Till The Guardian säger Pickard att repertoaren också innehåller musik som skrivits för årets unika förhållanden och under slutkonserten framförs bland annat ett specialskrivet stycke om pandemin skrivet av svenska Andrea Torrodi, ett stycke som sägs innehålla ”ljud från nedstängningen”.

– Vi måste vara praktiskt inriktade, så är det bara, säger han.

Med tomma läktare kan musiker placeras ut över hela lokalen, inklusive i de många logerna. Men avslutande Last night of the Proms – i år ledd av finska dirigenten Dalia Stasevska – är normalt mer än musik. Den stora upplevelsen med just den konsertkvällen är vanligtvis den högljudda publikens aktiva deltagande.

Men Pickard utesluter att göra som den engelska Premier League-fotbollen gjort, och lägga publikljud över de tysta läkarna.

– Nej, det tror jag inte på. Men BBC-folket är ganska uppspelta ändå. Normalt är det vi som säger till dem var kamerorna får stå, nu har de fritt spelrum att hitta nya fantasifulla bildlösningar.

Årets promenadkonserter inleds den 17 juli, med sex veckors konserter i radio, och avslutas sedan med två veckors livekonserter, som pågår till den 12 september.

Under lördagen lättar det engelska samhället på några av sina karantänsregler. Då slår pubarna i England upp sina portar igen, liksom bibliotek, hårsalonger, museum, biografer, restauranger och hotell.