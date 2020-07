Dialektord jag inte kan vara utan: armest

Dialekterna är våra ursprungliga språk, både historiskt och ofta även emotionellt. I Uppsala pågår arbetet med ett nytt dialektlexikon som ska publiceras digitalt. Men vilket är Karin Smirnoffs favoritord på dialekt?

Författaren Karin Smirnoff debuterade 2018 med romanen ”Jag for ner till bror”. Året därpå kom uppföljaren, ”Vi for upp med mor”, och i våras kom den sista delen i hennes trilogi om Jana Kippo i Smalånger, ”Sen for jag hem”. Sitt högst särpräglade litterära språk har Karin Smirnoff kallat för ”kippospråket” – en korthuggen svenska tryfferad med dialektord som hon gillar och tycker är relevanta.