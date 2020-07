Frågan är om de kommer att ta parollen på allvar.

I veckan meddelades att Helsingborg blir värdland för ett av världens största scenkonstarrangemang för barn och unga. Evenemanget med det något otympliga namnet ASSISTEJ Artist Gathering har tidigare ägt rum i bland annat Peking och Birmingham. Till Helsingborg kommer det 2022 och förväntas då locka scenkonstutövare från hela världen.

Tematiken för arrangemanget ska bygga på FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling och gå under parollen ”Leave no one behind”.

Helsingborg har sedan tidigare etablerat sig som en stad som utforskar scenkonst i olika former. För sex år sedan kom Bibu – den nationella scenkonstbiennalen för barn och unga, till Helsingborg. Många deltar också årligen i gatuteaterfestivalen Passage.

När Helsingborg nu ska tolka FN:s globala mål för barn och unga hoppas jag att de menar allvar med parollen om att ingen ska hamna på efterkälken.

Under Black Lives Matter-protesterna har flera röster i Sverige påtalat att de mest välbetalda inom kultursektorn ofta är vita personer.

För att de globala målen inte bara ska bli skyltfönsterpolitik gäller det att Helsingborg och ASSISTEJ arbetar strategiskt och tänker på vilka som får betalt, och vilka som i slutändan får sin vardag beskriven i scenkonsten.