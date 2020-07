Linda Skugge: Jag är inte journalist

Linda Skugge svarar på Elina Pahnkes kritik mot hennes intervju med Lena Andersson.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Ser du dig som konstnär eller journalist? frågar konstnären Andreas Emenius.

Konstnär! säger jag. Eller poet. Absolut inte journalist. Jag ser mig som en svensk Geoff Dyer. En som visar att alla begränsningar ligger i ens eget huvud. Att precis allt gällande skrivandet är möjligt. Där målet för mig – och er alla – inte är att vara rädda för lyckan, för att den inte finns. För att tala med Houellebecq. Eller you might as well live. För att tala med Dorothy Parker.

I ”Another great day at sea” där Geoff Dyer skriver om sina upplevelser som en writer in residence på krigsfartyget USS George HW Bush konstaterar han omgående att på listan över alla olika sorters skribenter han INTE är så toppar ”reporter” den. Istället för att skriva hur det verkligen är att vistas på det där fartyget skriver han om all mat han inte kan äta, om sin märkliga stolgång, om sina fisar.

Hans mästerverk ”Out sheer rage” som är ett slags gonzobiografi över D H Lawrence handlar i stort sett inget om den brittiske poeten utan bara om Dyer själv. Eller kanske ännu mer om hans flickvän Laura. Som när de stannar i Santa Fe under resan till Lawrences bostad Taos bestämmer sig för att över någon jävla kanjon vråla ut namnet på alla indianstammar hon känner till.

Navajo. Apache. Cherokee. Mohican.

Eller när Laura – efter att de krockat rätt illa med en moped på den grekiska ön Alonissos – blir så extremt kåt att hon gång på gång rör sina nethers över Dyers ansikte och stönar ”ah my ribs” varje gång hon kommer.

Dyer lyckas aldrig slutföra sin biografi över Lawrence och skriver att på ett eller annat sätt måste vi alla skapa vår egen biografi över Lawrence och även om den aldrig blir publicerad, även om vi aldrig slutför den, även om det enda resultatet blir att tvingas inse hur vi misslyckas med att leva upp till våra egna förväntningar måste vi trots det försöka göra något av vår strävan att skapa något med hjälp av vår egen Lawrence.

Hur ska du kunna plåta Lawrence olika hem utan en kamera? frågar Laura.

Jag är en kamera, säger Dyer.

Själv är jag er allas tillkortakommanden. Och ert lyckopiller. Någon som kan få er att skratta – eller gråta – så att livet kanske blir lite mer uthärdligt. Jag är ingen journalist. Jag är ingen makthavare.