Fortsätter skrälla – efter succéinhoppet

Nykomlingen Uppsala följde upp premiärsegern, 3–2 mot Djurgården, med att ta en ny fin skalp i bortamötet med Växjö.

Hemmalaget var dock det spelförande laget och tog logiskt ledningen med 1–0 efter en timme spelad när danskan Signe Andersen var säkerheten själv från straffpunkten. Avslutet var väl placerat till höger om målvakten Emma Holmgren.

Men gästerna kom tillbaka. I den 80:e minuten gjorde tränaren Jonas Valfridsson dubbla byten. In kom Agnes Nyberg och Cornelia Kapocs in. Tre minuter senare var anfallaren Kapocs målskytt, hennes första i damallsvenskan någonsin, efter att ha tagit sig in i straffområdet och avslutat snyggt.

Växjö, som förlorade i premiären borta mot Linköping 0–3, får fortsätta att vänta på sin första seger.