Norlander tappar i Detroit

Henrik Norlander lyckades inte prestera lika fint på golfbanan under den andra rundan i PGA-tourtävlingen i Detroit i Michigan, som under den första rundan.

Svensken gick ut på delad 11:e plats efter att ha tagit sig runt på 67 slag och fem under par den första dagen.

Under den andra rundan blev det i och för två under par, efter tre birdies och en bogey, men rundan på 70 slag gjorde att svenskan tappade 19 placeringar och nu ligger på delad trettiondeplats, sju under par.

Han är fem slag efter ledarduon, bestående av amerikanerna Chris Kirk och Webb Simpson, som gick andra rundan på 65 respektive 64 slag.

Med ett över par, både på rundan och i totalen, klarade Alex Norén inte cutten.