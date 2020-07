Ryan Adams ber om ursäkt efter sexanklagelser

Den amerikanske artisten Ryan Adams går ut med en ny ursäkt efter att flera kvinnor beskyllt honom för sextrakasserier, manipulativt beteende och psykisk misshandel.

I ett brev till den brittiska tabloidtidningen Daily Mail säger sig Adams nu vara nykter och ångerfull, och han ber om ursäkt för att ha ”behandlat andra människor illa”.

”Allt jag kan göra nu är att säga förlåt. Den här perioden av isolering och reflektion fick mig att inse att jag behövde göra stora förändringar i mitt liv”, skriver Adams.

Han passar också på att berätta att han spelat in flera nya album under perioden. Samtidigt som ursäkten publicerats meddelar han via sina sociala medier att han lanserar en ny officiell hemsida.

Det var i februari förra året som sju olika kvinnor, inklusive exfrun Mandy Moore, beskyllde Adams i The New York Times – bland annat för att ha försökt förmå kvinnliga artister att ha sex med honom. En kvinna berättar att hon var 15 år när stjärnan skickade meddelanden av sexuell karaktär till henne.