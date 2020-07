Ålaboken – ett år efter sågningen

Fakta

Januari 2018: Bonniers förlag antar boken.

Våren 2019: Boken säljs till ett trettiotal länder. En riktig rusch blir det sedan brittiska förlaget Picador plockar upp den i samband med bokmässan i London.

Augusti 2019: "Ålevangeliet" kommer ut. "En ömsint, spränglärd, vacker och egensinnig bok", skriver Dagens Nyheter. "En underbar bok – som kanske mest av allt handlar om oss själva", skriver Svenska Dagbladet.

November 2019: Patrik Svensson tilldelas Augustpriset i klassen fackböcker. Försäljningen exploderar.

Maj 2020: "The book of eels" hyllas i amerikanska tidningar. "Svenssons bok är, som dess subjekt, en märklig varelse som är i ständig förändring", skriver The New Yorker. "En fängslande debut", menar Wall Street Journal. Den går upp på tio-i-topp-listan på LA Times bestsellerlista.

11 juli 2020: Patrik Svensson sommarpratar i P1.

Augusti 2020: Boken kommer ut i pocket.

Våren 2022: ”Ålevangeliet” blir en operaföreställning på Folkoperan i Stockholm med libretto av Stina Oscarson och musik av Emmy Lindström.