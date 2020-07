Tekniska lösningar som ska hjälpa oss att hantera tillvaron efter pandemin kan skapa djupa kulturella och politiska motsättningar. Det skriver Stephanie Hankey, vd för organisationen Tactical Tech.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Bara några veckor efter att de första fallen av covid-19 hade konstaterats utanför Kina, införde Sydkorea ett databaserat system som visar smittade människors profil och hur de rör sig när de går ut. Andra länder i Asien och i Europa utvecklade snabbt egna mer eller mindre lyckade sök-och-spåra-system och med varierande grader av omsorg om de etiska frågor som spårning väcker.

Med tanke på situationen var det förklarligt; När det finns system som kan rädda tusentals liv, varför ska man då inte använda dem? Men i ivern att bekämpa pandemin har få reagerat på att systemen varit klara att tas i bruk från i stort sett en dag till en annan, eller krävt att få veta vilka andra överraskningar de kan vänta sig framöver.

I Sydkorea överskred sök- och spåra-systemet de etiska gränserna och vållade debatt när det användes för att skicka textmeddelanden till alla grannar så snart en covid-19-positiv person gick ut från sitt hem. På så vis fick grannarna också kännedom om besök på karaokebarer, hotell där man betalar rummet per timme och gayklubbar.

Sydkoreas system sticker ut genom att koppla ihop mobilens platsinformation med ägarens resande, hens hälsodata, bilder från polisens övervakningskameror och data från dussintals olika kreditkortsfirmor. Genom att upphäva dataägarens rätt att godkänna hur hens data används, kortades spårningstiden från en dag till tio minuter.

Den obehagliga sanningen är att länder under lång tid byggt upp den infrastruktur som behövs för global insamling av djupt personliga data. Shoshana Zuboff som skrivit boken The Age of Surveillance Capitalism spårar övervakningskapitalismens födelse till den expansion många staters säkerhetstjänster genomgick efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001. Databaserade affärsmodeller har stått för de bärande elementen: smarta telefoner, sensorer, kameror, digitala pengar, personigenkänning och maskininlärning. Nyttan och effektiviteten, att man kan göra så mycket med så lite, har attraherat både företag och enskilda.

I medierna kallas den pandemirelaterade tekniken ofta nyskapande trots att en mycket liten del av den är ny. Att kartlägga mänskliga aktiviteter på individuell och global nivå är sedan länge en hjärtesak för näringslivet. Googles covid-19-rapport om rörlighet innehåller en störtskur av data på individ-, stads- och nationell nivå, som vem går till jobbet, vem stannar hemma och hur mönstren har ändrats under nedstängningarna.

Detsamma gäller data som visar vad vi köper och hur vi agerar som individer och grupper. Att följa en stor mängd individuella beteendemönster är så centralt för automatisering att nedstängningarna, som under pandemin drabbat över fyra miljarder människor, har förvirrat artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller i den grad att algoritmer som ska avslöja fusk har slutat fungera och system för leveranskedjor har lett varor på avvägar.

Att insamlade data om hur människor beter sig plötsligt blivit synliga i samhället kunde ha fått allmänheten att vakna till. Redan visselblåsaren Edward Snowden avslöjade att varje människas skypesamtal och epost övervakas och lagras med terrorismbekämpning som förevändning. Och Cambridge Analytica-skandalen i Storbritannien gjorde klart att människors personliga data säljs och används för påverka dem politiskt.

Covid-19-krisen borde ha fått oss att inse att data om våra beteenden avslöjar vad vi gör varje minut varenda dag och vad den informationen kan användas till. Istället har vi godtagit tekniken, åtminstone under den pågående krisen, eftersom vi uppfattar att den används för goda ändamål. Men när nu gränserna mellan individens hälsa och folkhälsan alltmer permanent luckras upp, kan vi komma att ångra oss.

Tekniska lösningar som ska hjälpa oss att hantera tillvaron efter pandemin, till exempel övervakning på arbetsplatsen och digitala hälsopass, kan bli en rejäl utmaning för våra värderingar och skapa djupa kulturella och politiska motsättningar. Man skulle kunna sammanfatta diskussionen i termer av övervakning och privatliv. Men det är långt ifrån det enda som står på spel.

Insamling av personliga beteendedata i stor skala möjliggör prognosmodeller, varningssystem samt nationella och globala tillämpnings- och kontrollsystem.

Framtiden kan formas av olika kriser, från naturkatastrofer och svält till pandemier. Digital teknik, data om människors beteende samt beslutsalgoritmer blir allt mer centrala för att förutsäga, mildra och hantera kriser. Därför måste samhället ta itu med de riktigt tuffa frågorna bortom personlig frihet, skadliga snedvridningar, diskriminering och ojämlikheten som visar sig i datainsamlingstekniken.

Vi måste besluta vem som ska äga kunskapen om våra beteenden och hur den används och förstå att vem som beslutar vad och vilka politiska idéer som driver dem, ger upphov till nya maktcentra och får omfattande konsekvenser för våra liv.

När vi i allt högre grad tror att big data ska lösa våra svåraste problem, så är den viktigaste frågan inte vad tekniken kan användas till, utan vad vi är villiga att gå med på. Besvarar inte vi den frågan, kommer andra att svara på den åt oss.

Stephanie Hankey, vd i Tactical Tech, en internationell organisation i tvärsnittet mellan teknik, mänskliga rättigheter och personlig frihet. Organisationen är inte knuten till någon statsmakt och är baserad i Berlin.

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate