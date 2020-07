Min mening: Skillnad på vision och utredning

Svar till ”Total förvirring kring Perstorps campingar” av Ronny Nilsson den 28/6.

Det är med stor glädje vi ser att Ronny Nilsson (S) nu har börjat engagera sig för kommunens campingplatser och förhoppningsvis destinationsutvecklingen i Perstorps kommun som under förra mandatperioden var åsidosatt.

Perstorp har två campingplatser, en i Bälinge och Solängen i Perstorp. De är av stor vikt vid det framtida arbete med att sätta Perstorp på kartan.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson (M) gav ett uppdrag till tjänstemännen att utreda möjlig framtid för dessa campingplatser. Det mynnade ut i en vision från kultur och fritidsförvaltningen hur campingplatserna kan drivas.

Den visionen presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med byggnadsnämndens arbetsutskott och kultur och fritidsnämndens arbetsutskott, där Ronny Nilsson fick all information.

Baserat på detta gav kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) ett uppdrag att utreda detta vidare vilket mynnade ut i ett förslag till kommunstyrelsen att ta ställning till den 17 juni.

Ronny Nilsson verkar ha glömt innebörden av orden vision och utredning, vilket är beklämmande. Nilsson far med osanning vad gäller utförda utredningar då det enbart fanns en utredning. Det tidigare presenterade materialet var en vision.

Inom den styrande majoriteten i Perstorp finns god kommunikation och därför presenterades en vision och en vidare utredning.

Perstorp är under stark utveckling med den styrande majoriteten vid rodret, vi förstår att det sticker i ögonen då den utveckling vi har sett under två år inte sågs till under hela förra mandatperioden.

Torgny Lindau (PF)

Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Abrahamsson (M)

Kommunfullmäktiges ordförande, ordförande Kultur- och fritidsnämnden