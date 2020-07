Countryikonen Charlie Daniels död

Den amerikanske countrymusikern Charlie Daniels är död, uppger flera amerikanska medier.

Sångaren, låtskrivaren och multiinstrumentalisten Charlie Daniels var medlem i Grand Ole Oprey och invald i Country music hall of fame.

Daniels inledde musikkarriären som bluegrassmusiker, innan han 1967 flyttade till Nashville för att arbeta som studiomusiker åt bland andra Bob Dylan och Leonard Cohen.

Därefter tog han steget till att bli bandledare för The Charlie Daniels Band som hade sin storhetsperiod under 70- och 80-talet. ”The devil went down to Georgia”, som gavs ut 1979, ses som hans mest kända låt.

Charlie Daniels dog i en stroke på måndagen i Hermitage, en förort till Nashville i Tennessee. Han blev 83 år.