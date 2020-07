Fler unga arbetslösa: ”Bra läge att plugga”

Fakta

Under veckan den 29 juni till 5 juli var arbetslösheten 9,1 procent, vilket innebär att 472625 personer är inskrivna som arbetslösa.

I början av mars i år, innan pandemin slog till mot arbetsmarknaden, var arbetslösheten 7,4 procent.

Totalt sett sedan början på mars har 245000 personer skrivit in sig som nya arbetslösa. Under samma period förra året skrev ungefär 130000 in sig som arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen