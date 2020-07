Kianzad: ”Vill inte slösa någon mer tid”

Planen är att etablera sig i UFC. Tanken är att första ordentliga steget ska tas mot Bethe Correia från Brasilien.

– Jag vill inte slösa någon mer tid, säger Pannie Kianzad inför fajten i Förenade arabemiraten den 25 juli.

Pannie Kianzad tog sig till final i UFC:s fajtingserie ”The Ultimate Fighter” men med förlusten mot Macy Chiasson stängdes dörren till organisationen.

I alla fall tillfälligt.

För åtta månader senare, i juli 2019, fick hon trots allt chansen när Melissa Gatto, Brasilien, drog sig ur matchen mot amerikanska Julia Avila i Las Vegas.

Efter förlusten mot Avila följde en seger mot australiska Jessica-Rose Clark i Moskva, och nu är siktet inställt på att även få handen rest på ön Yas i Förenade arabemiraten den 25 juli – och på så sätt bli ett etablerat namn i organisationen.

– Jag känner att jag har varit utanför UFC i några år och bara tittat in. Jag har stått och knackat på dörren, smugit in, kommit ut och smugit in igen… jag känner att jag inte vill slösa någon tid. Jag är i mitt livs bästa form. Jag är – inte än – men snart 29 år och jag vill göra allt jag kan, säger hon.

Men för att lyckas med det krävs seger mot den nästan tio är äldre och 13-rankade Bethe Correia.

– Det är ett stort steg, men det är exakt där jag vill vara. Jag vill inte möta folk som jag enkelt kan vinna mot, det vill jag inte, säger Kianzad som tror sig veta vad hon behöver göra mot brasilianskan.

– Jag är snabbare, lite mer skärp och jag tycker att jag är en smartare fajter. Jag ser lite mer medan hon kör mer på känsla och är stentuff. Jag säger inte att jag ska knocka eller strypa ut henne men jag vet att jag kommer att dominera.

Fakta Pannie Kianzad Född: 8 december 1991 i Ahvaz, Iran. Bor: Malmö. Viktklass: Bantamvikt. UFC-debut: Förlust mot Julia Avila, USA, 2019. UFC-matcher: Två stycken, varav den senaste – mot Jessica-Rose Clark, Australien – slutade med seger i Moskva. Aktuell: Möter Bethe Correia, Brasilien, på ön Yas i Förenade arabemiraten den 25 juli.