Musik vi minns av Ennio Morricone

Ennio Morricone komponerade musik till över 400 filmer och tv-serier. Han dirigerade också ofta orkestrar när hans musik framfördes live. Här följer ett axplock av hans mest kända verk.

Den gode, den onde, den fule (1966)

Sergio Leones så kallade ”spaghettivästern” är inte minst kända för musiken. Är detta den mest välkända av Ennio Morricones kompositioner? Troligen. Titelsekvensen till ”Den gode, den onde, den fule” har spelats, hyllats och parodierats otaliga gånger. Om du inte sett den, kolla in danska symfoniorkesterns version ! Du hittar flera av deras versioner från hyllningskonserten till Morricone på Youtube.

”The ecstacy of gold” från samma film är även den en klassiker i sin egen rätt.

För en handfull dollar (1964)

Ska man sammanfatta soundet i Sergio Leones filmer till ett enda stycke kommer den här nog på en stabil andraplats med sin vissling, gitarr och talkörer.

Mina – Se telefonando (1966

Ennio Morricone gjorde inte bara filmmusik. Han skrev även poplåtar. Den här, inspelad av den italienska sångerska Mina, kom 1966 och blev en stor hit (bilderna i videon kommer från Michelangelo Antonionis film ”Feber” 1962, och har ingenting med låten att göra. Musiken till den filmen skrevs av Giovanni Fusco).

Harmonica – en Hämnare (1968)

Filmen, vars originaltitel är ”Once upon a time in the West”, har ett klassiskt soundtrack. Claudia Cardinale och Henry Fonda spelar huvudrollerna i denna hämndhistoria kopplat till en järnvägsstation.

Once upon a time in America (1984)

Sergio Leones sista film, gangstereposet om kompisgänget som blir rika under Förbudstiden är en riktig mastodontfilm, med flera fina bitar av Morricone.

Cinema Paradiso (1988)

Musiken till den här filmen gjorde Ennio Morricone tillsammans med sin son Andrea. Filmen utspelar sig kring en biograf i en liten by på Sicilien.

The Mission (1986)

Jeremy Irons och Robert De Niro gör huvudrollerna i den här filmen om en jesuitisk missionär i 1700-talets Sydamerika.

Django Unchained (2012)

Quentin Tarantinos västernfilm från 2012 innehåller flera nyskrivna Morricone-stycken. Bland annat denna, som framförs tillsammans med sångerskan Elisa Toffoli.