Stora TV-apparater på över 65 tum och spelkonsoler. Det lockar främst hemelektronikskonsumenterna under coronatider. Försäljningen av hemelektronik ökade med elva procent under juni månad jämfört med samma period 2019 enligt ny statistik från Elektronikbranschen. Den ackumulerade försäljningen från årsskiftet visar att just stora TV-apparater har sett ett rejält uppsving med en ökning på 38 procent medan spelkonsoler i sin tur ökat med 18 procent.

”Under juni fortsatte trenderna vi sett hela våren, med bra försäljning av IT, gaming och TV”, säger Klas Elm, vd för Elektronikbranschen i ett pressmeddelande.

För mobiltelefoner noteras däremot en mera blygsam ökning, två procent. Den ackumulerade försäljningen sedan januari visar till och med på en nedgång på två procent.