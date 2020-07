Tre av fyra leksaker tillverkade utanför EU kan vara direkt farliga. Det visar ett test av leksaker som saluförs via olika e-handelsplattformar.

Till testet, genomfört av Toy industries of Europe, köptes 193 olika typer av leksaker in från fyra väletablerade hemsidor för e-handel: Ebay, Amazon, Wish och Aliexpress. Resultaten visade att 97 procent av leksakerna inte nådde upp till EU:s säkerhetskrav. 76 procent klassades som direkt farliga.

Det grundläggande problemet är att ansvarsfrågan blir otydlig när europeiska konsumenter handlar produkter tillverkade utanför EU via sajter baserade utanför EU.

– Plattformarna tar inget ansvar för att produkterna är säkra utan de hävdar att de bara förmedlar kontakt mellan konsumenten och tillverkaren, säger Sinan Akdag, digital expert hos Sveriges konsumenter.

Konsekvensen blir att om konsumenten upptäcker att produkten inte är säker, eller att det är något annat fel på varan, hjälper det inte att höra av sig till företaget vars e-handelsplattform man handlade från – köparen måste kontakta tillverkaren direkt.

Organisationen Sveriges konsumenter har, tillsammans med Elsäkerhetsverket, startat en kampanj där de ber drabbade konsumenter berätta om sina upplevelser av felaktiga produkter. Vittnesmålen ska delas med nationella politiker och EU-lagstiftare för att på ett tydligt sätt påvisa problematiken och få till en förändring.

– Vi vill se en förändring på EU-nivå där de här plattformarna ska tvingas ta ett större ansvar. Vid det här laget känns det orimligt att plattformarna inte klarar av att hålla koll på att de produkter de förmedlar är säkra, säger Sinan Akdag.

Sveriges konsumenters förhoppning är att plattformarna ska tvingas dela ansvaret med de faktiska säljarna. Om konsumenten försöker komma i kontakt med tillverkaren och denne inte svarar eller inte vill ersätta kunden så ska ansvaret flyttas över till plattformen.

– Det pågår diskussioner på EU-nivå om att på något sätt tvinga plattformarna att ta ansvar, men hur en sådan lagstiftning faktiskt skulle se ut är fortfarande ganska oklart, säger Sinan Akdag.

Vill man som konsument minska risken att köpa en farlig produkt ska man i första hand handla direkt från en butik, fysisk eller på nätet, och inte via en plattform.

– Skulle det visa sig att en butik säljer farliga produkter på löpande band så skulle tillsynsmyndigheterna få reda på det och då kan man beordra butiken att ta bort varorna från marknaden och i särskilt allvarliga fall kan det även medföra böter för företaget, säger Sinan Akdag.