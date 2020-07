En man i Klippan blev bestulen på kontanter och värdesaker.

En äldre villaägare boende i Norrekrok i Klippans kommun ägnade måndagseftermiddagen åt sin trädgård. Under tiden bröt sig någon in genom ett fönster på baksidan, klättrade in och genomsökte hela huset.

Enligt den anmälan som lämnats in till polisen fick tjuven med sig både mannens plånbok, körkort, bankkort och id-kort. Dessutom stals 8 000 kronor i kontanter.

Inbrottet kan ha gjorts när som helst mellan klockan 14 och 16 på måndagen.