”Covid-19 hotar kampen mot hiv.”

Inte bara bristande vård hotar människor som lever med hiv. Ofta nekas de rätten till vård och hälsa på grund av diskriminering. Det skriver Peter Eriksson (MP), Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, och Winnie Byanyima, exekutiv direktör för Unaids.

En ny rapport från Unaids, FN:s gemensamma program mot hiv och aids, visar att spridningen av hiv åter ökar. Situationen kan förvärras av coronapandemin.

I fattiga länder har kampen mot covid-19 trängt undan andra hälsoinsatser, däribland mot hiv. I flera länder vittnar personer som lever med hiv om försämrad tillgång till hiv-medicin på grund av restriktioner och lockdowns, nedstängningar. Tuffa prioriteringar utifrån begränsade resurser riskerar att inköp av medicinsk skyddsutrustning görs på bekostnad av annan vård.

Avbryter Afrika söder om Sahara under ett års tid all hiv-behandling, som en konsekvens av covid-19, kan antalet aidsrelaterade dödsfall öka med 500 00, enligt Unaids. Ett 20-procentigt avbrott leder till över 100 000 fler aidsrelaterade dödsfall.

Unaids nya globala aidsrapport Seizing the moment: tackling entrenched inequalities to end epidemics, visar att nästan 700 000 människor dog i aidsrelaterade sjukdomar under 2019 och att 1,7 miljoner nya fall av hiv i världen rapporterades under året.

Sedan 2010 har dessutom antalet nya fall av hiv ökat med 72 procent i Östeuropa och Centralasien, 22 procent i Mellanöstern och Nordafrika och 21 procent i Latinamerika. Det är en allvarlig utveckling som snabbt måste vändas.

FN:s medlemsländer antog i juni 2016 en uppdaterad politisk deklaration om att påskynda och öka tillgången till behandling av hiv med målet att utrota aids senast 2030. Deklarationen är kopplad till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Nu måste världen kraftsamla för att göra målet att utrota hiv inom tio år till verklighet.

Dagens situation är värst för unga kvinnor och tonårsflickor i Afrika söder om Sahara som står för ett av fyra nya fall av hiv i regionen, trots att de bara utgör cirka 10 procent av den totala befolkningen. Unga kvinnor saknar också tillgång till preventivmedel och kunskap i relation till sin egen sexualitet, för att skydda sig mot hiv och oönskad graviditet.

Hivepidemin är en global fråga som kräver globala lösningar. Unaids leder det globala arbetet för att få fram livräddande insatser mot hiv. Sverige är organisationens näst största givare och bidrar med 300 miljoner kronor till organisationen under 2020.

För att stärka arbetet mot hiv i östra och södra Afrika under covid-19-pandemin skjuter Sverigetill ytterligare 30 miljoner kronor via en FN-gemensam insats.

Coronapandemins effekter på hälso- och sjukvård pekar på vikten av att bygga upp robusta hälsosystem, där jämlik och jämställd tillgång till hälsa är central. Därför är det också viktigt att det svenska biståndet bidrar till att skapa bra och tillgängliga hälsosystem i låg- och medelinkomstländer, där en ökad tillgång till insatser mot hiv är en viktigt komponent.

Inte bara bristande vård hotar människor som lever med hiv. Ofta nekas de rätten till vård och hälsa på grund av diskriminering. Sverige bidrar därför också till sex- och samlevnadsundervisning genom biståndet för att öka kunskapen och informera om skadliga traditioner och ojämställdhet.

Precis som coronapandemin blottar hiv-epidemin ojämlikheter och orättvisor. I flera länder strider lagar, policys och praxis mot de mänskliga rättigheterna och upprätthåller strukturer som hindrar att riskgrupper och människor som lever med hiv får tillgång till förebyggande insatser och livräddande vård. Nekande av rätt till hälso- och sjukvård är en tydlig bidragande orsak till antalet nya fall av hiv i världen.

Erfarenheterna från kampen mot hiv, som förstärkts av covid-19, visar att epidemier slår hårdast mot världens svagaste grupper.

En förutsättning för att hiv ska kunna utrotas till 2030 är en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård tillgänglig för alla. Det är något som Unaids och Sverige slåss för i det internationella samarbetet.

Peter Eriksson (MP), Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Winnie Byanyima, exekutiv direktör för Unaids, FN:s samlade program mot hiv och aids.