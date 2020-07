Krögaren Wai Huynh på Malens krog flydde till Sverige med livet som insats. Långt ute på havet räddades han och vägen till ett nytt liv i Sverige tog fart. Nu börjar han gärna dagen med ett morgondopp.

– Jag trodde aldrig det skulle hända men jag har skaffat vit badrock, säger han.

Det har alltid varit full fart framåt för entreprenören och restaurangägaren Wai Huynh. Han serverar en kopp svart kaffe och blickar ut mot den strida strömmen av bilar på Köpmansgatan utanför Malens krog.

Det är måndag och Wai Huynhs lediga dag. Fast som restaurangägare finns ingen ledig tid, förklarar han. Egentligen skulle han varit på torget och handlat grönsaker vid detta laget och därefter fyllt på lagret i hamnen.

Att vara nummer nio i en syskonskara på tolv har lärt honom vikten av tålamod och lugn förklarar han. Som åttaåring klev han ombord på den båt som skulle ta honom och familjen till ett nytt liv, långt bort från den tuffa vardagen i Vietnam.

Resan varade i flera dagar ute på det öppna havet och han minns sina föräldrars samtal innan avresan, det var på liv och död.

– På båten satt vi hopkrupna med knäna mot bröstkorgen, det fanns ingen plats. Det fanns ingen trygghet för en liten pojke där.

En kvinna fick panik och kastade sig i vattnet, ombord satt hennes man och dotter som hjälplöst såg henne försvinna i vågorna. I nästa minnesbild greppar Wai Huynh en repstege och drar sig uppåt mot räddningen, ett amerikanskt oljefartyg.

Än idag kan han känna den enorma lättnaden när han satte fötterna på däck. Träbåten trasades sönder bara en kort stund därefter.

En hydda i Indonesien blev familjens hem de kommande månaderna. När det efterlängtade beskedet om uppehållstillstånd kom visste familjen inte vad de kunde förvänta sig av sitt nya hemland.

– Då visste vi inte ens var Sverige låg någonstans. Men jag minns min första natt på svensk mark, jag sov jättegott.

Wai Huynh har gjort flera uppbrott i sitt liv. Från Vietnam till Åhus. Från livet som ägare av en videobutik till restaurangskolan. När den eran var över satsade han allt på sin första restaurang, Malens krog.

Familjen flyttade in på måndagen och på fredagen kom de första matgästerna. Menyn skrev de kvällen innan öppning.

– Jag var så naiv, jag hade ingen erfarenhet alls av branschen. Kvällen innan öppning satt min fru och sov vid ett av borden, min dotter hade somnat vid ett annat bord. Jag fick så dåligt samvete, vad hade jag dragit in dem i?

Första helgen var kaotisk. Gästerna fick vänta i flera timmar på sin mat.

– Jag gick runt till varenda bord och bad om ursäkt.

Just mötet med gästen kom att bli Wai Huynhs passion. Under tiden på restaurangskolan var just service och servering hans favoritämnen. Matintresset är stort men att följa recept var för krångligt.

– Du vet aldrig vem du möter, varje gäst har en historia.

Efter femton år i Båstad är Wai Huynh numera en etablerad entreprenör med Malens krog och Wyy under sina vingar. Men det har inte bara varit angenämt.

– Det är kämpigt stundtals, även om allt ser lugnt ut kan det vara kaos bakom disken. Maskiner som går sönder, personalomsättning och en ekonomi som måste vara i balans.

Corona vände upp och ner på krogvärlden över en natt, men att lämna matleveranser i gästernas bakluckor funkar också bra, anser Wai Huynh. För honom verkar det inte finnas några hinder.

– Det finns alltid ett nytt äventyr.