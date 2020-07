Badvattnet otjänligt vid Hittarp och Vikingstrand

Badvattnet vid Vikingstrand och Hittarp var vid den senaste provtagningen i måndags otjänligt. Nu avråds från bad där tills omproverna är färdiganalyserade.

Vid Vikingstrand handlar det om höga halter av e-colibakterier och vid Hittarp handlade problemet om enterococker.

Provsvaren kom under torsdagen och Helsingborgs stad har nu satt upp skyltar där allmänheten tillfälligt avråds från att bada på dessa badplatser. Vid Vikingstrand fanns redan en annan sådan avrådan, som gäller under hela badsäsongen. Detta eftersom Vikingstrands badvatten klassats som dåligt enligt EU:s klassificering som baseras på badvattenprover tagna under åren 2016-2019.

Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen, säger att omprover togs under torsdagen vid Hittarp och Vikingstrand.

När proverna togs i måndags var det blåsigt och vattnet på sina ställen grumligt.

– Det kan virvla upp bakterier från bottensedimentet, säger Elisabet Lindberg.

– Man kan säga att när vattnet ser grumligt och inte så inbjudande ut, då kanske man ska hoppa över att bada och ta det en annan dag istället.

Även några andra av de centrala badplatserna i Helsingborg fick resultatet tjänligt med anmärkning vid proverna i måndags.