Migrationsministern tror på stram asyllag

Migrationskommitténs förslag kommer att leda till en migrationspolitik som inte avviker från övriga EU. Det bedömer justitieminister Morgan Johansson (S).

Kommittén, där de åtta riksdagspartierna ingår, har misslyckats med att få fram en migrationspolitik med brett majoritetsstöd. Betänkandet i slutet av augusti kommer i stället att innehålla en rad lagförslag som stöds av olika majoriteter.

Sedan blir det regeringens uppgift att skaffa majoritetsstöd i riksdagen för en ny migrationspolitik.

– Jag känner mig ganska trygg när det gäller vägen framåt här, säger Morgan Johansson, även migrationsminister.

Han räknar med att med kommitténs olika lagförslag som grund få fram en migrationspolitik som ligger i nivå med övriga EU.

– Därmed kommer vi inte heller att utsätta oss för risken att hamna i en ny flyktingkris.

Enligt Johansson kommer den nya politiken att vara stramare än de mer generösa regler som gällde fram till slutet av 2015.

I dag gäller en tillfällig strikt lagstiftning, men den gäller bara till sommaren 2021. Då måste den ersättas av långsiktiga regler.

Johansson bedömer att antalet asylsökande kommer att vara ungefär som i dag.

– Jag ser inte, om det inte sker dramatisk utveckling i vårt närområde, att den bilden kommer att ändras de närmaste åren, säger han.

I Migrationsverkets senaste prognos från i maj bedöms 21 000 asylsökande komma till Sverige under 2020.

Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet tycker att den tillfälliga lagen är för stram. MP:s representant i migrationskommittén, Annika Hirvonen Falk, har kallat den för ”extremt restriktiv”.

– Vi behöver ta steg i en mer human riktning, säger MP:s språkrör, vice statsminister Isabella Lövin.

Hon tillägger att det inte är någon hemlighet att S och MP tycker olika.

Morgan Johansson ser många diskussioner framför sig i höst och vinter i regeringen.

– Men Socialdemokraternas utgångspunkt, den lärdom vi drog av flyktingkrisen, är att Sverige inte kan ha en lagstiftning som avsevärt avviker från övriga EU, säger Morgan Johansson.

I de misslyckade förhandlingarna i kommittén med de borgerliga partierna lade S fram ett bud med flera förslag. Ett var att uppehållstillstånden ska vara tidsbegränsade, tre år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. I båda fallen ska de kunna förlängas i ytterligare två år.

MP vill att uppehållstillstånden ska gälla längre.

S föreslog i sitt bud bland annat också att preskriptionstiden för utvisningsbeslut ska fördubblas till åtta år och att försörjningskrav, samt krav på språk- och samhällskunskap ska ställas för permanent uppehållstillstånd. MP är kritisk även till de två förslagen, men det är oklart om de kommer att läggas fram av migrationskommittén.

Det räcker dock inte med att S och MP lyckas bli överens om en proposition till riksdagen. Den måste även ha stöd av andra partier för att gå igenom.

TT: Vilka andra partier ser du framför dig?

– Den frågan tar vi när vi sett kommitténs förslag, säger Johansson.

MP ser gärna förhandlingar med Centern (C) och Liberalerna (L). Men L kräver att Moderaterna ska vara med på en migrationsöverenskommelse för att medverka, det går inte att få en långsiktig uppgörelse med enbart regeringen, L och C.

– Problemet är att M lämnade förhandlingarna och det är det vi har att förhålla oss till, säger Johansson.

M vill ha en stramare migrationspolitik som leder till att Sverige tar emot 4 000-6 000 asylsökande under nuvarande omständigheter. C och L har inte gått in på hur många asylsökande som Sverige bör sikta på.

Isabella Lövin tycker att Liberalernas krav om att M måste vara med är lite märkligt. L borde fråga sig vad man som parti kan göra för att bidra till en lösning istället för att tala om vilka andra partier som måste göra upp först, uppger Lövin för TT.