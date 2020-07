Stor reptilhärva med 1 000 djur uppnystad

Fakta

Artskyddsbrott regleras i miljöbalken men skiljer sig från de mer typiska miljöbrotten. Exempel på artskyddsbrott är illegal handel med hotade arter.

Den mest kända internationella överenskommelsen som handlar om handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter är Washingtonkonventionen. I dagligt tal benämns den ofta som Cites-konventionen efter sitt engelska namn: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, och därför talar man ibland om Cites-brott. Konventionen är implementerad i EU genom Cites-förordningen.

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja sådana arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat CITES-förordningen.

Handel, transport, förevisning och preparering av hotade djur, ägg, bon och växter kan innebära artskyddsbrott om det inte sker i enlighet med svenska och internationella regler.

Turister är skyldiga att ta reda på om det är tillåtet att ta hem exempelvis en fin snäcka eller ett par skor eller en väska som är gjord i skinn. Risken finns att den vara som du tar hem från utlandet finns med på listor över varor som inte får föras in i Sverige och att du därmed gör dig skyldig till ett artskyddsbrott.

Källa: Polisen