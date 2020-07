Elton John vill stoppa HBTQ- omvändelseterapi

I ett öppet brev till den brittiska jämställdhetsministern kräver 85 stora brittiska artister att omvändelseterapi förbjuds.

Flera stora brittiska artister, som Elton John, Dua Lipa och Jade Thirlwall, har skrivit under ett öppet brev där de kräver att regeringen förbjuder omvändelseterapi för HBTQ-personer, skriver musiktidningen NME

Totalt 85 personer står bakom brevet, bland andra Stephen Fry och flera kända HBTQ-personer.

Terapiformen, som på engelska heter conversion therapy, går ut på att ändra en persons sexuella orientering eller undertrycka en persons könsidentitet.

Brevet har också undertecknats av både parlamentsledamöter och företrädare för Storbritanniens fem stora trosgrupper. Brevet är adresserat till landets jämställdhetsminister, Liz Truss, och kräver att det införs ett förbud mot praktiserandet av omvändelseterapi:

”All form av rådgivning eller övertalning av någon att ändra sin sexuella läggning eller beteende så att den överensstämmer med en heteronormativ livsstil, eller deras könsidentitet bör vara olaglig, oavsett anledning, religiös eller på annat sätt - oavsett personens ålder”, står det i brevet.

År 2017 undertecknades promemorian ”Understanding On Conversion Therapy” av alla större medicinska och psykoterapeutiska grupper i Storbritannien, bland annat Royal College of GP:s och The British Psychological Society.

Följande år lovade dåvarande premiärministern, Theresa May, att förbjuda omvändelseterapi, men metoden är fortfarande laglig i Storbritannien. Regeringen har lovat att förbjuda terapiformen och i juni sa jämställdhetsministern att man jobbade aktivt för det.