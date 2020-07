IS Götas Samuel Russom slog till med kanontid

Under lördagen arrangerade IS Göta och Höganäs FI Kullaspring, där man kunde välja mellan olika distanser på bana. På 10 kilometer levererade IS Götas Samuel Russom en kanontid när han sprang i mål som segrare på 28.57. Tiden är enligt arrangören av av de bästa i Sverige i år.