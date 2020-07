25 år har gått sedan folkmordet i Srebrenica, men i forna Jugoslavien fortsätter man att hylla krigsförbrytare istället för att fälla statyer.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

”Sommaren fylls / av Srebrenicas svarta / fallande stjärnor som störtar, som mörka / lysraketer, upp ur / tiden”.

Så skrev Johannes Anyuru i dikten ”Ramadan 2015” i samband med den tjugonde minnesdagen för folkmordet i Srebrenica. Nu, fem år senare, är det åter dags för lysraketerna att störta upp ur tiden.

Statyer och debatten kring dem rasar som bekant runt om i världen. I kölvattnet av “Black Lives Matter”-demonstrationerna har diskussionen kring vilka vi väljer att hylla med monument aktualiserats: Kung Leopold, Robert E. Lee, Churchill, Linné och Gustav III. Den som blickar åt forna Jugoslavien ser dock en annan verklighet. Å ena sidan finns de udda inslagen, som Bob Marley-statyn i den serbiska byn Banatski Sokolac eller Bruce Lee-motsvarigheten i bosniska Mostar. Å andra sidan handlar diskussionen om hur minnen från krigen på 90-talet hålls vid liv.

11 juli 1995 påbörjade bosnienserbiska trupper under ledning av general Ratko Mladić den massaker på kring 8000 muslimska män och pojkar som Anyuru hänvisar till. Händelseförloppet under sommardagarna 1995 i Srebrenica i Republika Srpska, den serbiska entiteten av Bosnien-Hercegovina, räknas som det grövsta i Europa sedan andra världskriget. Mladić, kallad ”Bosniens slaktare”, dömdes 2017 av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) till livstids fängelse. Den dåvarande bosnienserbiske presidenten Radovan Karadžić dömdes till 40 års fängelse av samma domstol 2016, där en av åtalspunkterna gällde just Srebrenica.

När Svenska Akademien valde Peter Handke som Nobelpristagare i litteratur 2019 väckte det kontroverser. Den österrikiske författaren har gång på gång försvarat serbiska gärningar under kriget och höll, i samband med Jugoslaviens expresident Slobodan Miloševićs begravning 2006, ett valde Peter Handke som Nobelpristagare i litteratur 2019 väckte det kontroverser. Den österrikiske författaren har gång på gång försvarat serbiska gärningar under kriget och höll, i samband med Jugoslaviens expresident Slobodan Miloševićs begravning 2006, ett tal till mannen som dog under åtalsprocessen i Haag. Handke ska nu bli staty i Banja Luka, huvudstad i Republika Srpska. Skulptören Bojan Mikulić, som fått uppgiften att skapa monumentet, är lyrisk i lokal media: ”Jag blev extremt glad när förslaget om att jobba med den här personen dök upp.”

Peter Handke blir inte staty i Banja Luka tack vare sin romankonst. Det är snarare ännu ett led i en nationalistisk propagandakamp om historien. 2017 föreslog en bosnienserbisk organisation att upprätta ett monument av Vitalij Tjurkin i Srebrenicas stadspark. Tjurkin var den ryske FN-ambassadören som lade in ett veto mot att församlingen skulle fördöma Srebrenica som ett folkmord. Han är, likt Handke, ingen krigsförbrytare, men likväl en man som använt sitt politiska kapital och sin faktiska ställning i den serbiska historierevisionismens tjänst. Initiativtagarna fick emellertid nöja sig med placering i östra Sarajevo.

Dessa företeelser är inte ovanliga i länderna där kriget rasade på 90-talet. När Serbien 2017 avtäckte en staty av Milan Tepić i Belgrad utlöste det en diplomatisk kris med Kroatien. Tepić var major i den jugoslaviska armén som 1991 sprängde en kroatisk ammunitionsfabrik i luften, inklusive sig själv och tolv andra personer. ”Serbien har nu vad varken Irak eller Afghanistan har – ett monument till en självmordsbombare”, gick att läsa i bosnisk media. Omvänd situation rådde när kroaten Miro Barešić blev förevigad på ett torg i byn Drage (i Sverige mest känd för mordet på den jugoslaviske ambassadören i Stockholm), eller när gamla medlemmar ur fascistiska Ustaša-rörelsen hyllas. Den enes hjälte, den andres skurk.

Historien är inte bara det förflutna i form av statyer och monument och dess vara eller icke vara i dagens offentlighet. Historien skapas alltjämt. Sanimir Resić, historiker vid Lunds universitet, beskriver i sin bok ”Jugoslaviens undergång” från 2017 hur statyer och minnesmonument på Balkan sällan bidrar till fred och försoning, utan istället skapar fientlighet mellan folkgrupper: ”De nationella minnesmonumenten är ett förhållningssätt till det förflutna och ett bruk av historien som bidrar till att det kollektiva minnet påminner om ett gisslandrama.”

Första gången jag besökte Bosnien-Hercegovina, 2014, reagerade jag på vägskyltarna. Ortnamnen med tillhörande kilometerdistans stod på två språk, två alfabet: det bosniska samt det serbiskt kyrilliska. På nästan varje vägskylt vi passerade på sträckan mellan kroatiska gränsstaden Metković och Mostar var det kyrilliska överstruket. Det vittnade om ett krig vars sår långt ifrån läkt.

Kriget är decennier bort men Bosnien är alltjämt ett delat land. Landet styrs av ett råd med tre presidenter som var för sig representerar landets olika folkgrupper som en följd av fredsavtalet i Dayton: en bosniak, en serb och en kroat. Systemet är oerhört tungrott. Den bosnienserbiske presidentposten innehas sedan 2018 av Milorad Dodik, som tidigare innehade Karadžićs gamla position som president i Republika Srpska. Dodik har konsekvent vägrat att kalla Srebrenica ett folkmord och menat att ett sådant snarare förekommit på serber utfört av bosniska styrkor.

Att använda historia i propagandasyfte är inget nytt. 1989 stod Milošević i Kosovo, på minnesdagen för slaget 600 år tidigare där serberna led ett militärt nederlag mot de muslimska osmanerna, och förklarade att det serbiska folket aldrig skulle låta sig kuvas igen. Serbiens nuvarande president (då parlamentsledamot) Aleksandar Vučić proklamerade bara dagar efter massakern 1995 att ”för varje dödad serb kommer vi att döda 100 muslimer”. Vučić har senare försvarat Mladić öppet och fördömt jakten på denne. 25 år har förflutit sedan Srebrenica, men förövarna fortsätter hyllas, såväl civilt som på högsta politiska nivå.

Den som reser runt i Serbien eller de serbiska delarna av Bosnien kan se Mladić eller Karadžić på både väggmålningar och t-shirts. Aleksandra Letić, från Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i Republika Srpska, har uppgivet konstaterat: ”Väggmålningen av Mladić kommer inte som en överraskning, eftersom vi lever i ett samhälle där krigsförbrytare glorifieras på alla sidor och monument uppförs på olika platser, och gör offren till offer en gång till”. Rapporter från forna Jugoslavien gör gällande att historierevisionismen infiltrerar också den akademiska miljön. Nystartade kommissioner kring krigsbrotten sprider konspirationsteorier och häromåret påstod en serbisk tidning att den egna nationens illdåd under 90-talet i själva verket var kopplat till Usama bin Ladin.

Minnesdagen för folkmordet brukar kantas av kontroverser och blottar de alltjämt öppna såren. 2015 besökte Vučić, som tonat ned sin fräna retorik något, ceremonin i Srebrenica men blev bortjagad av en uppretad folkmassa. Två år senare ville en ultranationalistisk grupp i Banja Luka organisera en stöddemonstration till Mladićs ära. Begäran avslogs av myndigheterna, men manifestationen fick tillstånd att anordnas längre fram – samma valhänthet som fått Serge Brammertz, chefsåklagare vid ICTY, att öppet uttrycka oro kring utvecklingen i regionen. Sedan 2016 heter Srebrenicas borgmästare Mladen Grujičić, och är stadens första serb på posten sedan 1995. Det är en man som vägrar erkänna ICTY:s beskrivning av massakern i Srebrenica som ett folkmord. Sanimir Resić skriver: ”På båda sidor floden Drina fortsätter därmed majoriteten av serberna att förneka folkmordet.”

Protestsommaren 2020 välts statyer och historien blir samtida politiskt sprängstoff. Men den som tror att det är hela bilden, den som tror att allt handlar om monument och värderingar sekler bort, får tänka om när minnet av Srebrenica åter är på tapeten. Historiebruket gör det kollektiva minnet till ett gisslandrama. De ansvariga för folkmordet, samt dess ivrigaste försvarare, fortsätter att hyllas, medan sommaren åter fylls av Srebrenicas fallande stjärnor.