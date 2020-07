Disney beställer ny ”Star wars”-serie

Strömningstjänsten Disney plus har beställt en ny animerad ”Star wars”-serie, skriver Variety . Den nya serien ska få titeln ”Star wars: The bad batch” och beskrivs som en spinoff till den populära animerade serien ”Star wars: The clone wars”.

Den nya serien utspelas efter klonkrigen och handlingen kretsar kring hur elitklonerna i ”the bad batch” tar sig an våghalsiga legosoldatuppdrag för att hitta ett nytt syfte med tillvaron.

”Star wars: The bad batch” väntas få premiär på Disney plus under 2021.