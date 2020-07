På nya singeln svingar Eminem åt dem som vägrar ansiktsmask.

Klassens ordningsman. Bild: Jason DeCrow

Hiphopen har blivit klassens ordningsman. När Eminem och Kid Cudi samarbetar på nya singeln ”The adventures of Moon Man and Slim Shady” får de som inte tar coronaviruset på allvar en smäll på fingrarna. Eminem rappar: ”Don't wanna wear a mask and they're just scoffing / And that's how you end up catching the shit off ’em / I just used the same basket as you shopping / Now I'm in a fuckin' casket from you coughin”.