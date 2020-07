Kanye West släpper ny låt – mamman medverkar

Den amerikanska rapparen Kanye West släppte under måndagsmorgonen en ny låt, där hans avlidna mamma Donda West medverkar. I låten ”Donda”, som släpps på vad som skulle varit Wests mammas 71-årsdag, hörs hon recitera ett långt stycke ur rapgruppen KRS-Ones välkända låt ”Sound of da police” från 1993.

”Sound of da police” kritiserar polisvåld och var en av singlarna på KRS-Ones debutalbum ”Return of the boom bap”. Wests nya låt släpps samtidigt som USA fortsätter att präglas av protester mot polisbrutalitet och övervåld.

Kanye West är aktuell med kommande albumet ”God's country”, som när det släpps blir hans tionde studioalbum. Exakt släppdatum är ännu inte offentliggjort.