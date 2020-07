Nelson Mandelas dotter har avlidit

Zindzi Mandela var frihetshjälten Nelson Mandela och Winnie Madikizela-Mandelas yngsta dotter och växte upp under ekonomiska svårigheter med en ensamstående mamma under faderns 27 år i fängelse. Hon beskrivs tidigt ha följt i sin fars fotspår under Sydafrikas apartheid och var bland annat en stark förespråkare för landreformer, skriver sydafrikanska Sunday Times