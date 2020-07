Polisen har sparat miljoner under coronakrisen

Polisens arbete under våren har sett annorlunda ut, på grund av coronakrisen. Inställda fotbollsmatcher, konserter och andra tillställningar har gjort att polisen sparat in miljontals kronor.

Inga ropande fotbollssupportrar på arenor, ingen allsång på utomhuskonserter, inget skanderande i första majtåg. Coronakrisen har gjort att alla större tillställningar i Sverige har tvingats ställa in. Det har frigjort polisiära resurser och gjort att polisen behövt betala mindre övertidsersättning.

– Det påverkar polisverksamheten positivt att det inte är så många tillställningar, säger Erik Nord, polischef i Storgöteborg och fortsätter:

– Våra driftskostnader i form av övertid är inte så höga som de har varit tidigare. Om vi tar en fotbollsmatch eller stor konsert så är det en ganska stor andel av den tjänstgörande personalen som går på övertid.

Polisens preliminära siffror kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar visar på en stor förändring jämfört med i fjol. Under perioden 12 mars, den dag då förordningen med en begränsning på max 50 deltagare trädde i kraft, till och med 30 juni har polisen hanterat betydligt färre registrerade ärenden gällande sammankomster och tillställningar än vanligt. Till polisen har det under denna period i år inkommit 2 504 ärenden, att jämföra med 10 252 ärenden under samma period förra året.

– Vår verksamhet går nästan inte att lösa om man inte tar ut folk på övertid. Det är ett normalt instrument för oss, men det är ett betydligt mindre behov av det nu än under ett normalt år, säger Erik Nord.

Polisregion Väst har ett kalkylerat underskott på 20 miljoner i år, enligt Erik Nord, men nu verkar det som att polisen kan ta igen delar av den summan på grund av coronakrisen.

– För hela regionen kan det vara så att vi sparar 10 miljoner och det är alldels utmärkt, säger han och fortsätter:

– Det är många miljoner även om det inte är stora pengar sett till omfattningen av vår verksamhet.

Att polisen sparar in miljontals kronor på inställda evenemang är något som polisen i huvudstaden också har sett.

– Det är helt klart så att när vi har större kommenderingar med kortare varsel kostar det otroligt mycket övertid för svensk polis, säger Mattias Andersson, biträdande polisområdeschef i city i Stockholm.

Även i Malmö har pandemin frigjort resurser för polisen.

– Att vi sparar pengar är helt klart, men kanske inte så mycket på sammankomster och tillställningar som var kända på lång tid. Det ligger inom planeringen. Allt som kommer in i närtid måste man se till att lösa med övertid, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef Malmö och fortsätter:

– Om vi får en demonstration nästa helg och Malmö FF samtidigt spelar så ska det hanteras med personal. Då hade det blivit övertid.

Den största vinsten i nuvarande läge menar polisområdeschef är att polisen kan fokusera på andra delar av sin verksamhet. Vid en högriskmatch i fotboll går det till exempel åt 200-250 poliser enligt honom.

– Det som ger mest är att vi kan frigöra resurser till annat. Mycket handlar om brottsförebyggande verksamhet.

Polisen, i hela landet, har under pandemin kunnat utreda fler brott än vanligt. Sett till samtliga polisregioner har 5 700 fler ärenden utretts och lämnats över till åklagare under årets sex första månader jämfört med samma period 2019.