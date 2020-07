Först ett inbrott i Bjuv på söndagsmorgonen och strax därefter ett liknande i Billesholm.

Någon gång mellan 08.40 och 09.15 bröt sig någon in i en lägenhet i Bjuv tillhörande en 86-årig kvinna. Tjuvarna tog sig in via en altandörr och kom över smycken och finare klockor.

– Dessutom tog man märkligt nog med sig ett elektroniskt dörröga, vad man nu ska med det till, säger Richard Glantz informatör hos polisen i Helsingborg.

Vid ungefär samma tidpunkt på söndagsförmiddagen fick en man i Billesholm inbrott. Där stals också smycken.

– Det kan finnas ett samband, säger Richard Glantz.