Flygbolag säkrar stort räddningspaket

Flygbolaget Virgin Atlantic har säkrat ett räddningspaket värt 14 miljarder kronor för att klara coronakrisen, rapporterar Sky News . Kändisentreprenören Richard Branson kommer via sitt företag Virgin Group att skjuta till drygt 2,3 miljarder kronor. Ytterligare nästan två miljarder kommer från hedgefonden Davidson Kampner medan ytterligare flera miljarder kommer in via förhandsbetalningar och uppskov.