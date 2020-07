Nio mål på sju matcher – lika många som på hela förra säsongen. Linus Olsson är stekhet och nu hoppas han kunna utöka den fina målsviten hemma mot Qviding.

– Jag tar inte ut något på förhand, säger anfallaren.

Linus Olsson har gjort mål i de fem senaste matcherna. Mot Qviding hoppas han kunna utöka den fina sviten. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Förra säsongen tog det 29 omgångar för Linus Olsson att göra nio mål. I år har anfallaren tryckt in just nio fullträffar i de inledande sju matcherna. Ett snitt på nästan 1,3 mål per match.