Pandemin stoppar stjärnans tv-serie

Tv-serien ”Evel”, om motorocykelvåghalsen Evel Knievel, läggs ned på grund av coronapandemin. Serien skulle ha spelats in under våren då den tilltänkte huvudrollsinnehavaren Milo Ventimiglia var ledig från sitt arbete med succéserien ”This is us”.

Inspelningen skulle precis dra i gång när den stoppades på grund av pandemin. Eftersom alla inblandade har andra åtaganden och det är högst oklart när en inspelning skulle kunna ske väljer nu tv-bolaget USA Network att skrota hela projektet, skriver Deadline Hollywood

Produktionsbolaget bakom serien hoppas att någon annan kanal ska vilja göra den framöver. Alla skådespelare förutom Milo Ventimiglia, som varit inblandad i projektet från dag ett, har dock entledigats.