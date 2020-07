Indiens dagarbetare räds smitta i storstäder

Fakta

Bekräftade coronafall (den 13 juli): 879487

Bekräftade dödsfall (den 13 juli): 23194

Typ av spridning: klusterspridning.

Den 25 mars startade den totala nedstängningen då 1,3 miljarder människor ombads stanna hemma.

Den 20 april tilläts jordbruk och vissa butiker som sålde jordbruksprodukter att öppna. Även banker, vissa myndigheter och varutransporter fick återuppta sin verksamhet.

I juni började den första delen av återöppningen av samhället med öppning av vissa varuhus, religiösa platser, hotell och restauranger – dock med krav på social distansering för arbetare och kunder.

I juli inleddes den andra delen av återöppningen som rör mycket av den övriga verksamheten. Lokala restriktioner har dock införts för särskilt drabbade områden, som storstaden Bombay som är nedstängd till den 31 juli. Nattligt utegångsförbud råder i hela landet mellan klockan 22 och 05. Skolor, tunnelbanor och sportanläggningar ska hålla stängda fram till den 31 juli.

Källa WHO, The New York Times, The Indian Express